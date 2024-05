Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'un otage israélien: "Votre gouvernement ment", affirme le groupe

La branche armée du Hamas a diffusé samedi sur Telegram une vidéo montrant un otage israélien retenu dans la bande de Gaza depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre en Israël.

Ces images d'une dizaine de secondes, et dont la date d'enregistrement n'est pas précisée, montrent un homme, un oeil tuméfié et l'air hagard, qui articule son nom. Il se tient debout devant un mur en carrelage blanc, dans un endroit qui paraît sombre. Le message est accompagné des hashtags écrits en arabe et en hébreux: "Le temps presse" et "votre gouvernement ment".