Des bières aux saveurs des Emirats dans la première micro-brasserie du Golfe

Dans un bar-restaurant d'Abou Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis, Chad McGehee inspecte les cuves en acier dans lesquelles fermentent les premières bières du Golfe, où l'alcool a longtemps été tabou. Cet expatrié américain de 42 ans est l'un des fondateurs de Craft by Side hustle, la seule micro-brasserie d'une région plus connue autrefois pour ses richesses pétrolières et son conservatisme que son tourisme.

Mais les temps ont changé dans l'émirat et Chad McGehee entend bien en profiter. "Nous espérons pouvoir faire d'Abou Dhabi une destination où les gens viennent pour la bière, comme en Allemagne, à New York ou à San Diego", dit-il à l'AFP. Contrairement aux pays voisins où la consommation et la vente de boissons alcoolisées sont strictement encadrées, voire interdites, les restrictions ont été largement assouplies ces dernières années dans les différents émirats de la fédération, à l'exception de celui de Sharjah où l'alcool est toujours banni. Abou Dhabi est toutefois le premier à passer le cap symbolique de la production, même si celle-ci ne peut être destinée qu'à la consommation surplace et reste donc très limitée.

- Bière au Karak - Pour séduire les amateurs de bière dans un pays dont la population est composée à 90% d'étrangers, Craft by Side hustle, qui a ouvert il y a quelques mois, entend proposer plus de 75 saveurs différentes sur l'année, des plus traditionnelles aux plus inattendues. Chad McGehee dit utiliser des ingrédients locaux, comme le miel ou les dates, et même travailler sur des bières aux arômes du Golfe, inspirées d'un célèbre dessert oriental, appelé Oum Ali, ou encore du Karak, un thé au lait épicé caractéristique de la région.