Huit soldats israéliens tués dans la bande de Gaza: leur véhicule "a été touché par l'explosion d'une bombe" affirme l'armée

L'armée israélienne a annoncé la mort samedi de huit nouveaux soldats dans la bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas fait rage depuis plus de huit mois.

Sur le front diplomatique, les espoirs d'un cessez-le-feu semblent s'éloigner en raison des exigences contradictoires d'Israël et du Hamas qui laissent peu de chances de voir se concrétiser le plan annoncé fin mai par le président américain, Joe Biden.

Alors que des habitants ont fait état samedi de bombardements et combat entre forces israéliennes et combattants palestiniens à Rafah, grande ville du sud du territoire palestinien, et ses environs, l'armée israélienne a indiqué que huit soldats avaient péri dans ce secteur.