"Des dizaines et des dizaines d'habitations touchées": au Maroc, notre journaliste découvre "la réalité" des villages détruits par le séisme

Plus de 24 heures après le puissant séisme qui a frappé le Maroc, les opérations de recherche se poursuivent. La province d'Al-Haouz, où se situait l'épicentre du séisme, est la plus endeuillée avec 1.293 morts, selon un dernier bilan provisoire. C'est là que nos envoyés spéciaux se sont rendus ce dimanche matin. "Nous venons de pénétrer ici, sur cette zone d'Al Haouz, c’est au sud de Marrakech, à 70 kilomètres. C'est le début des montagnes et c'est dans cette région que le séisme de magnitude 7 a fait énormément de dégâts", relate notre journaliste Julien Crète. À lire aussi Séisme au Maroc: le bilan grimpe encore et dépasse les 2.000 morts, des villages entiers complètement détruits Des villages entiers ont été anéantis par la secousse. "On aperçoit des habitations qui ont été sérieusement touchées par le tremblement de terre", nous explique-t-il depuis la zone sinistrée. "Nous avons aperçu quelques habitations avec des toitures effondrées, des rues qui sont devenues maintenant inaccessibles. On a aperçu également les services de secours il y a quelques minutes à peine. Nous avons été dépassés à toute vitesse par une colonne d'ambulances. Elle se rend évidemment sur d'autres villages qui sont touchés", décrit notre journaliste. Notre équipe a ensuite poursuivi sa route vers un autre village, celui de Moulay Brahim. "De loin, on pourrait croire qu'il a été épargné, mais la réalité est tout à fait différente. A l'intérieur de ce dédale de ruelles, il y a des dizaines et des dizaines d'habitations qui ont été touchées. Des toitures se sont effondrées, des murs également... qui laissent apparaître des objets de la vie du quotidien, des ustensiles de cuisine, des jeux d'enfants...", poursuit Julien Crète.

Dans ce village, de nombreuses familles sont endeuillées. Elles ont perdu des membres de leur famille lors de ce terrible tremblement de terre. À lire aussi "Ce chiffre va encore évoluer": environ 630 Belges se trouvent en zone sinistrée au Maroc, un numéro d'urgence ouvert Autour de notre journaliste, on voit les habitants qui s'activent pour se construire des logements de fortune. "Il y a les familles qui ont tout perdu, qui n'ont tout simplement plus de maison. Et puis, il y a les familles qui ne peuvent plus entrer chez elles, par crainte d'un nouveau séisme ou bien parce que leur habitation a été totalement affaiblie. C'est la réalité du village où nous nous trouvons..." Peu de secouristes sur place Peu de secouristes ont été vus en action dans ce petit village marocain. Au moment du direct dans le RTL info 13h, une bande de pompiers est finalement arrivée. "Ce sont les premiers depuis ce matin", affirme Julien Crète. "Il faut dire qu'il y a déjà une sorte de résignation pour certains habitants... Nous avons rencontré, Naïm, un jeune qui habite cette ville et qui est triste de la voir dans cet état. Naïm nous disait qu'ils ne se font pas beaucoup d'illusions, car ils savent que les personnes qui se trouvent sous les débris sont mortes", nous raconte notre journaliste.

Les prochaines heures sont cruciales pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Plus les heures passent, plus les chances d'en retrouver en vie s'amoindrissent. C'est une véritable course contre la montre. Un deuil national de trois jours a été décrété. À lire aussi Séisme au Maroc: le pays pourrait avoir besoin d'aide pour "des mois, voire des années", avertit la Croix-Rouge