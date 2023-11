Des milliers de manifestants à Washington pour demander un "cessez-le-feu" à Gaza

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale fédérale américaine, appelant à un "cessez-le-feu" immédiat dans la bande de Gaza, et fustigeant la politique américaine de soutien à Israël.

Brandissant des drapeaux palestiniens et portant pour beaucoup le traditionnel keffieh, des milliers de personnes, jeunes pour la plupart, et de familles, se sont réunies à Washington au 29ème jour de la guerre entre Israël et le Hamas, pour demander à "mettre fin tout de suite au siège de Gaza", rapporte une correspondante de l'AFP.