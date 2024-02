Des milliers de victimes et des millions de dollars engrangés: le groupe de hackers "le plus nuisible au monde" démantelé

Des milliers de victimes, des hôpitaux ou des mairies visés et des pertes totalisant des milliards d'euros... Le groupe de cybercriminels LockBit, présenté comme "le plus nuisible" au monde, a été démantelé lors d'une opération de police internationale, ont annoncé hier les autorités de plusieurs pays.

Le rançongiciel a ciblé "des milliers de victimes à travers le monde" et causé des dommages qui au total se chiffrent en milliards d'euros en comptant les rançons versées et les coût induits pour les victimes.

En 2023, le groupe a notamment attaqué l'opérateur postal britannique et un hôpital canadien pour enfants, et en France les hôpitaux de Corbeil-Essonnes et Versailles en région parisienne. (200 victimes recencées en France...mairies, hôpitaux ou sociétés). Les cybercriminels mettaient à disposition de leurs "affiliés" outils et infrastructures leur permettant de mener des attaques.



Celles-ci consistaient à infecter le réseau informatique des victimes pour voler leur données et crypter leurs fichiers. Une rançon était exigée en cryptomonnaies pour décrypter et récupérer les données, sous peine de publication des données des victimes.

Des millions de dollars engrangés