Le président chinois Xi veut des "victoires communes" avec le Premier ministre britannique

Pékin ambitionne de "faire en sorte que les bénéfices réciproques et les victoires communes constituent la base des relations entre la Chine et le Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

"La Chine souhaite établir un dialogue d'égal à égal avec le Royaume-Uni sur la base du respect mutuel (...) et élargir la coopération (entre les deux pays) dans les domaines de la finance, de l'économie verte, de l'intelligence artificielle, etc.", a déclaré M. Xi, selon CCTV.

M. Xi a aussi félicité M. Starmer pour son accession au poste de Premier ministre le mois dernier, lors d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants vendredi après-midi, à l'initiative de M. Starmer, a indiqué CCTV. Le 7 juillet, Le Premier ministre chinois Li Qiang avait été le premier haut dirigeant de son pays à féliciter publiquement M. Starmer.

De son côté, Keir Starmer a dit vendredi espérer des "discussions ouvertes, franches et honnêtes" avec le président Xi sur les sujets de tensions opposant Londres et Pékin, "tels que Hong Kong, la guerre de la Russie en Ukraine et les droits humains", a indiqué Downing Street dans un communiqué.

La Chine était le cinquième partenaire commercial de la Grande-Bretagne en 2023, selon les statistiques officielles du Royaume-Uni, mais les relations diplomatiques se sont considérablement dégradées depuis dix ans, notamment au sujet du contrôle de plus en plus strict exercé par Pékin sur l'ancienne colonie britannique de Hong Kong.