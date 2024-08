Russie : lourdes condamnations après une émeute anti-Israël au Daguestan

Le 29 octobre dernier, une foule d'hommes avait envahi le tarmac et le terminal de l'aéroport de Makhatchkala, capitale de cette république instable à majorité musulmane, en pleines tensions à travers le monde liées au conflit entre Israël et le Hamas.

Vendredi, la justice russe a été bien plus sévère avec les cinq accusés, poursuivis pour "participation à des émeutes de masse", identifiés comme Anvarbek Ataïev, Islam Ibraguimov, Salik Ramazanov, Magomed Omaraskhabov et Rabadan Radjabov.

Les quatre premiers accusés ont écopé de plus de six ans de prison et M. Ramazanov de neuf ans, pour avoir également fait usage de "violence à l'encontre des forces de l'ordre", selon le service de presse des tribunaux de la région de Krasnodar.

Selon cette source, la foule s'était massée ce jour-là devant l'aéroport de Makhatchkala en raison de l'arrivée d'un avion en provenance de Tel Aviv, avec à son bord des citoyens israéliens.