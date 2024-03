Des religieux enlevés en Haïti ont été libérés

"La Congrégation des Frères du Sacré-cœur (...) est soulagée par la libération de quatre de ses membres et une collaboratrice retenus en otage depuis le 23 février dernier", écrit-elle dans un communiqué. "La lutte n'est pas terminée, car les frères Pierre Isaac Valméus et Adam Montclaison sont encore privés de leur liberté", poursuit-elle.

Une demande de rançon avait été formulée après leur enlèvement, avait appris l'AFP d'une source proche de la congrégation.

Les gangs, qui contrôlent la majeure partie de la capitale ainsi que les routes menant au reste du territoire, s'en prennent depuis plusieurs jours à des sites stratégiques du pays, en l'absence du Premier ministre Ariel Henry, dont elles réclament la démission tout comme une partie de la population.

Le pape François a dit dimanche suivre "avec préoccupation et douleur la grave crise qui affecte Haïti et les épisodes violents de ces derniers jours" et a appelé toutes les parties à œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation.