Deux ans de conflit en Ukraine: la guerre semble encore loin d'être terminée…

Pour mieux comprendre, il faut repartir en arrière, deux ans en arrière. Le 24 février 2022, quand une attaque éclair de la Russie a surpris l'armée ukrainienne. Mais le pays était déjà divisé depuis 2014, avec d'un côté, un pouvoir pro-européen et sa capitale Kiev et de l'autre, la Crimée annexée par la Russie et le Donbass avec deux républiques séparatistes pro-russes.

Revenons à l'offensive de 2022. La Russie a fait une avancée rapide au nord et à l'est avec pour objectif la capitale, Kiev. Mais l'opposition ukrainienne a été plus forte que prévu. L'opération est un échec et le 10 avril 2022, les troupes russes se retirent du nord-est, c'est l'occasion d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne.