Deux ans de guerre en Ukraine: plus de 10.000 personnes tuées dans le pays, dont 600 enfants

Établir un bilan humain de la guerre en Ukraine est difficile, puisque la première source d'information est militaire. Les experts indépendants peinent à travailler librement. Mais l’agence des Nations Unies détaille quelques chiffres sur les victimes civiles. En Ukraine, depuis le début de la guerre, plus de 10 000 personnes ont été tués et 20 000 blessés. Parmi eux, 600 enfants ont été tués et 1300 blessés. Des chiffres qui seraient bien plus élevés en réalité selon l’ONU.

Pour ce qui est des victimes militaires, les informations sont opaques, car chaque camp évoque les pertes infligées à l’ennemi, mais jamais les siennes. L’armée ukrainienne aurait perdu 383 000 soldats. Tués ou blessés sur le champ de bataille. Selon le Kremlin. Inversement, l’armée russe aurait perdu 392 000 soldats. Tués ou blessés. Selon Kiev.