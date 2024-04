DIRECT - Attaque de l'Iran contre Israël: de nombreux pays condamnent mais appellent à la "retenue"

"L'Iran est un État connu pour son soutien au terrorisme", affirme le premier ministre Alexander De Croo sur X, anciennement Twitter.

"Son attaque directe contre Israël constitue une dangereuse escalade de la violence au Moyen-Orient. Je condamne cette attaque à grande échelle contre Israël et j'invite toutes les parties à faire preuve de retenue", continue t-il, avant de conclure : "Un cessez-le-feu immédiat s'impose depuis longtemps".

Iran is a known state sponsor of terrorism.



Its direct attack on Israel is a dangerous escalation of violence in the Middle East.



I condemn this large-scale attack on Israel and urge all parties to show restraint.



An immediate ceasefire is long overdue.