Attaque de l'Iran contre Israël: les voyages à destination de l'Etat hébreu sont désormais "formellement" déconseillés

Tous les voyages à destination d'Israël sont désormais "formellement déconseillés" par le ministère belge des Affaires étrangères en raison des tensions extrêmes entre l'État hébreu et l'Iran. L'avis a été mis à jour à la suite du tir de plus de 300 drones et missiles par l'Iran contre Israël dans la nuit de samedi à dimanche. "Les menaces provenant d'Iran contre Israël augmentent de façon exponentielle", peut-on lire sur le site des Affaires étrangères.

Précédemment, la rubrique "conseil aux voyageurs" déconseillait uniquement tous les voyages "non-essentiels" à destination d'Israël et de la région (Jérusalem et les territoires palestiniens). "Nous adaptons nos avis en temps réel, en fonction de la réalité du terrain", souligne Wouter Poels, porte-parole des Affaires étrangères. "Lorsque nous déconseillons formellement de se rendre dans un pays, cela signifie qu'il n'y a pas de garantie d'assistance consulaire sur place en cas de problème. Cela peut également avoir une incidence sur les assurances voyage auxquelles souscrivent les voyageurs."