DIRECT - Conflit israélo-palestinien: "Environ 1.500 corps" de combattants du Hamas retrouvés en Israël

Aucun répit dans les affrontements entre les soldats israéliens et les combattants du Hamas. Depuis 3 jours, ce sont des lancés de roquettes et des attaques répétées autour et dans la bande de la Gaza. Depuis quelques heures, place aux menaces. Le Hamas promet d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes qui se multiplient à Gaza.

11h29 L'OMS demande un corridor humanitaire vers Gaza L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Gaza bouclée et bombardée par les forces israéliennes après des attaques du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. "Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations", a déclaré un porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic lors d'un briefing de l'ONU à Genève.

Il a précisé que l'organisation y travaillait avec des "partenaires".



11h28 Des bureaux de l'Onu à Gaza endommagés par les frappes Les bureaux de l'Agence de l'Onu pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été "significativement endommagés" par un raid israélien sur un bâtiment de Gaza. Cette situation viole le droit international, a souligné mardi à la presse à Genève une porte-parole. Les employés "se trouvaient dans des bâtiments sur le site" qui a été endommagé, a-t-elle ajouté. Au total, 18 infrastructures de l'agence onusienne ont été touchées et plus de 137.000 personnes se sont réfugiées auprès de structures de l'UNRWA.

10h50 3 journalistes palestiniens tués par des frappes israéliennes Trois journalistes palestiniens ont été tués tôt mardi par une frappe aérienne israélienne visant un immeuble résidentiel près du port de pêche de la ville de Gaza, ont annoncé un syndicat de journalistes et un fonctionnaire. Le syndicat local des journalistes a annoncé dans un communiqué "le martyre de trois journalistes dans la bande de Gaza lors de l'agression israélienne en cours". Le directeur du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas, Salameh Maarouf, a donné les identités des victimes: Said al-Taweel, Mohammed Sobboh et Hisham Nawajhah.

10h25 Le siège total de Gaza est interdit par le droit international humanitaire, rappelle l'ONU Le siège total de la bande de Gaza, annoncé lundi par le ministre israélien de la Défense, est "interdit" par le droit international humanitaire, a rappelé l'ONU mardi. "L'imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire", a déclaré le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk dans un communiqué.



08h02 "Environ 1.500 corps" de combattants du Hamas retrouvés en Israël L'armée israélienne a indiqué mardi matin avoir retrouvé "environ 1.500 corps" de combattants du Hamas en Israël depuis l'attaque lancée samedi matin par le mouvement islamiste palestinien à partir de la bande de Gaza. Au quatrième jour des hostilités, "l'armée a plus ou moins repris le contrôle de la clôture à la frontière" avec Gaza "mais des infiltrations peuvent encore arriver", a ajouté un porte-parole militaire. Néanmoins, "nous savons que depuis (le début de) la nuit dernière, personne n'est entré" en Israël à partir de Gaza.

06h46 Attaque du Hamas: Washington déplore au moins 11 morts "Ce n'est pas une tragédie lointaine": les Etats-Unis comptent désormais au moins 11 ressortissants tués dans l'attaque du Hamas, ainsi que de probables otages, et ont répété encore une fois lundi leur soutien à Israël, joignant leur voix à celles de leurs alliés européens. L'Allemagne, les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni "soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre" et condamnent "sans ambiguïté possible le Hamas", selon un rare communiqué commun publié après un entretien des dirigeants des cinq pays.



06h46 Netanyahu appelle à former "un gouvernement d'union nationale" Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé lundi à la formation d'un "gouvernement d'union nationale", au troisième jour de l'offensive majeure déclenchée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a fait au moins 800 morts en Israël. "J'appelle les dirigeants de l'opposition à former immédiatement un gouvernement d'union nationale d'urgence sans conditions préalables", a déclaré M. Netanyahu dans une allocution télévisée. Benjamin Netanyahu, à la tête d'une coalition de droite, d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes, est confronté à l'une des plus grandes crises de l'histoire du pays.

06h44 Le Hamas menace d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes sur Gaza Le Hamas a menacé lundi soir d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien, qui a fait plus de 1.600 morts de part et d'autre. Cette menace intervient après le "siège total" imposé lundi par Israël à la bande de Gaza contrôlée depuis 2007 par le Hamas. Elle est pilonnée par l'armée israélienne en réponse à l'attaque meurtrière sans précédent lancée samedi par le Hamas par voie de terre, d'air et de mer, comparée par Israël aux attentats du 11 septembre 2001.