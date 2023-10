Henri surprend un homme qui photographie sa fille de neuf ans en cachette: peut-il l'obliger à supprimer les clichés?

"J’étais en retrait et je l’ai vu donc je me suis approché par derrière et je lui ai demandé ce qu’il faisait, il a d’abord nié puis s’est énervé en disant qu’il était professionnel et qu’il avait le droit" de prendre ces photos. Devant l'état stérile de la discussion, Henri fait appel à deux policiers qui passaient non loin. Après avoir expliqué la situation, la réaction des représentants de la loi va le sidérer.

"Apparemment, c’était tout à fait normal. Il a montré les photos, j’ai exigé qu’il les supprime et la policière a dit : 'Vous n’êtes pas obligé monsieur, vous pouvez garder les photos'. J’ai trouvé ça assez choquant. Pour moi, ce n’est pas normal", lance-t-il.

L'homme finira par supprimer les photos de son appareil.