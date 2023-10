De 47 à 37 euros pour un panier de courses classiques: voici comment faire facilement des économies au supermarché

Face à la perte de pouvoir d’achat, le moindre centime économisé est le bienvenu, et ça commence dans notre caddie. Avec de nombreuses astuces à mettre en place pour des courses moins chères. On a testé vos solutions.



47 euros pour mon panier de courses classiques, avec de la nourriture et des produits d’hygiène et d’entretien, c’est un peu trop cher à mon goût. On a recommencé ces mêmes courses mais en essayant de réduire la note finale.



Premier réflexe : préparer un plan d’attaque, en repérant en amont les promotions qui peuvent m’intéresser. De retour dans le supermarché, je sais déjà vers quoi me diriger. Ici, je peux même sélectionner le produit d’une grande marque, moins cher en réduction que le produit distributeur.



Hors promotion, privilégier les marques distributeurs reste une affaire rentable. Par exemple, un produit de marque nationale me coûte 4,99 euros alors que le même d’une marque distributeur est à 2,39 euros, je fais déjà une belle économie (2,60 euros en moins). Il y aura une différence de goût et de texture, mais pas forcément de qualité.



"Les tests réalisés chez Test-Achats ces 5 dernières années ont montré, aussi bien pour des produits d'alimentation que pour des produits d'hygiène, qu'on ne perd pas du tout en qualité en achetant des produits de marque des distributeurs. Au contraire, la qualité est équivalente, voire légèrement supérieure pour les marques distributeur, alors qu'on paye en moyenne plus de 50% moins cher", indique Julie Frère, la porte-parole de Test-Achats.



On continue alors sur notre lancée. Ma sauce marque distributeur me coûte ici 2,29 euros de moins que la grande marque, et je gagne même 10g de produit.



Pour éviter les pièges et les fausses bonnes affaires il faut aussi décrypter les étiquettes. "Ce qu'il faut faire en tant que client, c'est comparer le prix au poids, à la pièce ou au litre. Parfois les packaging sont différents. Cela peut être 76 cents pour un kilo. Ailleurs, c'est peut-être 74 cents pour 800 g", indique Ali Canli, gérant du supermarché.



Dans certains supermarchés, on vous propose aussi des prix cassés sur les produits dont la date de péremption se rapproche. Un bon plan mais à consommer rapidement.

"C’est aussi sélectionner les articles saisonniers. Des articles qui viennent d'à côté coûtent moins cher que des articles exotiques qui viennent d'un autre continent", ajoute Ali Canli.



Après toutes ces astuces, dans mon panier final, on retrouve les mêmes types de produits, les mêmes quantités. Il est temps de repasser à la caisse. "Ça fait 37 euros, s’il vous plaît", nous dit la caissière.



Plus de 10 euros économisés donc, avec une grosse différence de prix en particulier sur les couches pour bébé. De bonnes astuces face à l’inflation, mais aussi des concessions, forcément, sur mes produits préférés.