Dix nouveaux astronautes à la Nasa, qui cherche déjà les prochains

Après deux ans d'entraînement rigoureux, dix Américains sont officiellement devenus astronautes mardi et pourront à l'avenir être envoyés vers la Lune par la Nasa, qui a annoncé sans attendre l'ouverture des candidatures pour sa prochaine promotion.

"Vos missions changeront notre compréhension de la Terre et de l'espace", a-t-il ajouté, en les remerciant d'accepter de "risquer leur vie" en s'asseyant un jour tout en haut d'une fusée.

Les membres de la nouvelle promotion, baptisée "The flies" -- les mouches, en français --, pourront désormais être affectés à des voyages vers la Station spatiale internationale (ISS) mais aussi vers la Lune, dans le cadre des missions Artémis. Et même pourquoi pas, un jour, vers Mars.

Les dix nouveaux astronautes sont ingénieurs, scientifiques, pilotes ou encore médecin et viennent à la fois de l'armée et du monde civil. Ils avaient été sélectionnés en 2021 sur plus de 12.000 candidats.

Ils ont depuis suivi un entraînement intensif: simulations de sortie spatiale en combinaison dans une immense piscine, pilotage d'avions supersoniques, stages de survie dans le froid, cours de russe et apprentissage du fonctionnement de l'ISS ou de la capsule lunaire Orion.

La nouvelle astronaute Chris Birch a partagé au micro quelques souvenirs de cette période. Comme la fois où, après une semaine de stage de survie dans une région reculée de l'Alabama, le groupe s'est retrouvé sans nourriture et a partagé "un dernier sachet de M&Ms", des friandises à la cacahuète.