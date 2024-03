Israël va construire 3.500 maisons de colons en Cisjordanie occupée

Après l'attaque, le ministre israélien des Finances, d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a appelé à la construction de plus de 3.000 logements supplémentaires en Cisjordanie occupée. Selon le quotidien national Haaretz, pas moins de 3.476 nouvelles habitations ont été approuvées.

Cette approbation ferait office de réponse à une attaque palestinienne perpétrée il y a environ deux semaines sur une autoroute entre Jérusalem et la colonie de Maale Adumim. Au moins un Israélien a été tué et plusieurs autres ont été blessés. Selon les services de renseignement israéliens, les trois auteurs étaient d'origine palestinienne.

Israël a conquis la Cisjordanie et Jérusalem-Est pendant la guerre des Six Jours en 1967. Aujourd'hui, près de 600.000 Israéliens vivent dans l'une des quelque 200 colonies. En 2016, le Conseil de sécurité des Nations unies a considéré ces colonies comme une violation du droit international et a appelé Israël à mettre fin à toutes ses activités en lien avec celles-ci.

"Au lieu de construire un avenir d'espoir, de paix et de sécurité, le gouvernement israélien ouvre la voie à notre destruction", a réagi l'organisation israélienne de défense des droits humains Peace Now sur X, anciennement Twitter.