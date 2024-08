Echange historique de prisonniers entre la Russie et les Occidentaux

La Russie et les Occidentaux ont échangé jeudi avec l'aide de la Turquie 26 de leurs ressortissants, dont le journaliste américain Evan Gershkovich, soit le plus vaste échange de prisonniers depuis la fin de la guerre froide selon Washington.

Les services de renseignement turcs ont "mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps", a indiqué la présidence turque, précisant qu'elle concernait "26 personnes provenant des prisons de sept pays différents (États-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Biélorussie)".

"Depuis la guerre froide, il n'y a jamais eu un nombre aussi important de personnes échangées de cette manière", s'est félicité Jake Sullivan, conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche". "Et il n'y a jamais eu, à notre connaissance, d'échange impliquant autant de pays".

La Maison Blanche a salué un échange de prisonniers "historique", et le président américain Joe Biden une "prouesse diplomatique". M. Sullivan a souligné le rôle de la Turquie, qui a apporté "un soutien logistique essentiel (et) rendu cet accord possible".