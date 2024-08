En Afrique du Sud, l'opéra en plein essor

L'Opéra du Cap, en pointe dans l'essor de ce genre musical, présente des interprétations locales pour séduire un public à l'oreille plus habituée aux chants polyphoniques a capella qu'à la musique classique occidentale.

Quand l'apartheid a volé en éclats, "on a reçu soudainement un fort intérêt de la part d'étudiants noirs qui voulaient être formés à l'opéra", explique à l'AFP M. Gobbato.

Quand il a monté Lucia di Lammermoor de Donizetti en 1999, tous les rôles principaux étaient tenus par des artistes venus de l'étranger. Vingt-cinq ans plus tard, la distribution de l'opéra, monté pour fêter cet anniversaire de la compagnie, est entièrement sud-africaine et ne compte qu'un seul chanteur blanc, souligne le fondateur.

"C'était inédit parce qu'à l'école d'opéra du Cap, nous avions des étudiants métis", dits "coloured" selon la classification de l'apartheid, "des étudiants non-blancs, mais pas d'étudiants noirs".

Ces nouveaux élèves, parmi lesquels a figuré la célèbre Pretty Yende, qui a chanté l'an dernier au couronnement du roi Charles III, viennent souvent de chorales locales où ils ont appris la musique sans forcément savoir déchiffrer une partition et sans bagage théorique.

- Drames universels -

De plus en plus de chanteurs sud-africains sont tombés amoureux de l'opéra et le public sud-africain s'est diversifié en parallèle.