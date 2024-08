Biden a bouclé l'échange de prisonniers une heure avant d'annoncer son retrait de la campagne

L'échange "historique", jeudi en Turquie, de prisonniers entre la Russie, les Etats-Unis et des pays alliés européens est le fruit de mois de tractations secrètes et tendues conduites par Joe Biden, qui a placé la dernière pièce du puzzle une heure seulement avant d'annoncer son retrait de la campagne présidentielle il y a dix jours.

La Russie et les Occidentaux ont échangé jeudi à Ankara 26 de leurs ressortissants, dont deux mineurs et le journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich avec l'ancien Marine Paul Whelan, dans le cadre du plus grand accord de libération de prisonniers depuis la fin de la Guerre froide.

Les pays concernés sont du côté occidental les États-Unis, l'Allemagne, la Pologne, la Slovénie et la Norvège, face à la Russie et la Biélorussie.

Lors d'un point presse chargé en émotions, le président Biden, 81 ans et qui s'est retiré le 21 juillet de la course à un second mandat, a accueilli à la Maison Blanche les familles de MM. Gershkovich et Whelan, de l'opposant russe Vladimir Kara-Mourza et d'Alsu Kurmasheva, journaliste russo-américaine.