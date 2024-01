Elections américaines: la campagne démarre aujourd’hui avec le caucus de l’Iowa, de quoi s’agit-il?

La campagne présidentielle américaine démarre véritablement aujourd’hui, avec le premier caucus dans l'Etat de l'Iowa. L'élection présidentielle aura lieu le 5 novembre. Mais les primaires démarrent ce lundi. Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB nous explique en quoi consiste ce processus.

"L’idée des primaires, c’est de choisir les candidats pour chaque parti qui se présenteront à la présidentielle. Pour le moment, du côté républicain, on a encore 6 candidats, dont Donald Trump qui domine. La particularité, c’est que chaque Etat va être amené à choisir dans chaque parti quel sera le candidat président. Il y a différents systèmes d’un Etat à l’autre. Le premier traditionnellement depuis près de 50 ans, c’est l’Iowa et ici on a ce qu’on appelle un système de caucus. Cela veut dire que les électeurs républicains se réunissent dans toute une série de lieux. Il y a des représentants des candidats qui présentent le programme de ceux-ci et au terme de cette présentation, il y a une discussion et puis on demande aux personnes de voter et au total, l’Iowa va envoyer 40 délégués à la grande convention républicaine qui se tiendra en juillet, la convention qui choisira à ce moment-là le candidat", précise Serge Jaumain.