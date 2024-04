Elon Musk, patron de Tesla, en visite en Chine, plus gros marché des véhicules électriques

Le patron du constructeur automobile américain Tesla, Elon Musk, a rencontré dimanche à Pékin le numéro deux chinois, le Premier ministre Li Qiang, qui lui a promis que le pays resterait "toujours" ouvert aux entreprises étrangères.

Elon Musk était arrivé plus tôt dans la journée pour son second voyage en moins d'un an en Chine, plus gros marché au monde pour les véhicules électriques. Cette visite n'avait pas été annoncée à l'avance.