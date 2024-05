Inondations et coulées de lave froide en Indonésie: lourd bilan sur l'île de Sumatra avec 67 morts

Les sauveteurs redoublaient d'efforts mercredi pour tenter de retrouver des dizaines de personnes toujours portées disparues après des inondations et coulées de lave froide qui ont fait 67 morts sur l'île indonésienne de Sumatra, selon un nouveau bilan.

Le précédent bilan faisait état de 58 morts.

De plus, 20 personnes sont toujours portées disparues, a ajouté Suharyanto, qui ne porte qu'un seul nom comme souvent en Indonésie.

Des pluies diluviennes se sont abattues pendant plusieurs heures samedi soir sur six districts de l'ouest de l'île de Sumatra, provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, le volcan le plus actif de l'île.