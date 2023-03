En Flandre, la culture n'attend pas le jour férié pour commémorer le 8 mai

Quelque 26 maisons de la culture flamandes unissent leurs forces le 8 mai pour un vaste programme de commémoration de la Libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des événements seront organisés dans dix lieux différents en Flandre alors que le 8 mai attend de redevenir un jour férié.

Le 8 mai marque la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette date reste synonyme de la victoire de la démocratie sur le fascisme et demeure un jour férié officiel dans plusieurs pays, dont la France.

En Belgique, le 8 mai n'est plus un jour férié depuis plus de 40 ans mais il pourrait le redevenir suite à l'appel de plusieurs organisations de la société civile. Les Régions flamande et bruxelloise se sont déjà prononcées positivement. Mais aucune position n'a encore été prise au sud du pays.