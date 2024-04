"L'objectif pour l'Ukraine n'est pas de gagner la guerre": quatre questions au spécialiste Alain De Neve

Ce qui devait être une guerre "éclair" entre l'Ukraine et la Russie dure depuis plus de deux ans. Quel peut-être l'issue de ce conflit? L'aide américaine peut-elle faire pencher la balance? Éclairage avec notre invité, Alain De Neve, chercheur au centre d'études de sécurité et de défense.

L'Ukraine peut-elle encore gagner la guerre?

Non, l'objectif n'est pas pour l'Ukraine de gagner cette guerre, c'est de lui permettre de résister, je dirais, sur un moyen ou long terme. L'idée, c'est de permettre à l'Ukraine de défendre le territoire qui n'est pas encore occupé par la Russie, il n'est certainement pas de renverser la situation sur les terrains et de bouter les Russes en dehors de l'Ukraine.

Dans quelle mesure le soutien américain pourra-t-il aider l'Ukraine?

La réponse est très difficile à donner, pour l'instant l'Ukraine est dans une situation assez précaire, on a des retours du terrain dans lesquels certaines brigades disent avoir tiré leurs derniers obus, donc l'aide militaire américaine, certes elle est conséquente, près de 61 milliards, ce n'est pas rien du tout. La question est 'est-ce que ce sera du one-shot ou est-ce qu'il y aura de nouvelles aides à l'avenir qui seront promises ?' En réalité, il semble que ce soit l'une des dernières aides majeures que les États-Unis seront capables de débloquer pour l'Ukraine, tant et si bien que l'ambition qu'il y a derrière cette aide, c'est de permettre à l'Ukraine de maintenir ses positions actuelles et certainement pas de renverser la situation sur le terrain, on en est véritablement loin.