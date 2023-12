En Thaïlande, la nouvelle vie de jeunes Chinois en quête de liberté

La jeune femme et son mari ont pris leurs quartiers dans la grande ville du Nord de la Thaïlande, réputée pour sa douceur de vivre et ses temples bouddhiques aux dômes dorés.

De plus en plus de Chinois émigrent vers la Thaïlande, souvent avec un visa étudiant d'un an, par rejet d'une société chinoise jugée trop oppressante, ou d'un travail peu gratifiant, dans une superpuissance qui n'affiche plus le même dynamisme que celui que connaissait la génération de leurs parents.

Après des restrictions pendant la pandémie de Covid-19 parmi les plus fortes de la planète, ils choisissent de s'échapper dans le royaume d'Asie du Sud-Est, où ils bénéficient d'un meilleur pouvoir d'achat dans un cadre favorable au bien-être.