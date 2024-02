En Turquie, des écoles-conteneurs pour panser les plaies du séisme

L'un souffre de difficultés d'élocution, l'autre d'un trouble de l'attention. Leur petit frère, bébé, est mort dans le séisme qui a dévasté le sud-est de la Turquie, et un an plus tard leur mère Cansu Gol tente de les aider à surmonter le traumatisme.

Pour cette mère de famille de 33 ans, les écoles improvisées dans les conteneurs de Kahramanmaras, la province de l'épicentre du tremblement de terre du 6 février 2023 qui a tué plus de 53.500 personnes, forment une bouée de sauvetage.