Enquête de la police israélienne après le saccage de camions d'aide humanitaire

La police israélienne a ouvert une enquête après que des activistes ont bloqué et vandalisé au moins sept camions d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza, selon un communiqué reçu mardi.

Suite à un "trouble à l'ordre public" lundi, "les forces de l'ordre ont ouvert une enquête qui a abouti à l'arrestation de plusieurs suspects", précise le porte-parole de la police israélienne dans le communiqué.

Des dizaines de militants non identifiés parmi lesquels de nombreux adolescents et des jeunes hommes ont dévalisé les camions. Des sacs de céréales, de riz, de farine, des paquets de biscuits ou de soupes lyophilisées ont été vidés ou jetés au sol et piétinés.