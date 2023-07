Escrime: le camouflet du CIO pousse la FIE au volte-face sur le cas Kharlan

Le tête d'affiche du sport ukrainien était devenue la veille la première représentante de son pays à affronter une Russe dans le monde du sport depuis l'invasion du pays par son voisin il y a près d'un an et demi. Autorisée à tirer contre la Russe Anna Smirnova, concourant sous bannière neutre, par ce qui pourrait être renommé le "décret Kharlan", paru la veille de son match. Une première mal récompensée: elle a été disqualifiée faute d'avoir échangé une poignée de main avec son adversaire.

Un peu plus de 24h plus tard, la FIE a fait machine arrière ou presque. Impossible de lui rendre les points perdus par son carton noir dans la course à la qualification pour Paris-2024 comme l'explique Thomas Bach pour justifier cette "exception unique" du quota supplémentaire qui lui est alloué. En revanche, la FIE s'est résolue à lever la suspension qui l'empêchait de participer à l'épreuve par équipes à partir de samedi.

Le président par intérim de la FIE, Emmanuel Katsiadakis, cité dans un communiqué, explique que ce revirement a été décidé "après consultation du Comité international olympique".