Etats-Unis: la Chambre des représentants adopte un plan d'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine

Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a adopté samedi un énorme plan d'aide à l'Ukraine, Israël et Taïwan, soutenu par des élus des deux bords.

La Russie a en revanche affirmé que cette aide "tuera(it) encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev".

Les élus ont aussi voté un texte pour tenir tête à la Chine et venir en aide à Taïwan, et ont adopté une mesure lançant un ultimatum à TikTok, qui prévoit l'interdiction de l'application aux Etats-Unis à moins que le réseau social ne coupe ses liens avec sa maison-mère ByteDance, et plus largement avec la Chine.

Pourparlers acrimonieux

Dans l'hémicycle, des parlementaires ont agité des drapeaux ukrainiens sous les huées d'élus trumpistes.

Le plan d'aide commencera à être examiné mardi par le Sénat, qui agira rapidement, a écrit le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué samedi. "La ligne d'arrivée est maintenant en vue", a-t-il ajouté.