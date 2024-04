Éthiopie: HRW réclame une enquête de l'Onu sur des exécutions de civils par l'armée

Mi-février, la Commission éthiopienne des droits humains (EHRC), une institution publique statutairement indépendante, avait estimé qu'au moins 45 habitants de Merawi avaient été exécutés le 29 janvier par les forces gouvernementales après des affrontements avec des milices locales Fano, un bilan qu'elle pensait sous-estimé.

Selon les témoignages recueillis par HRW, après le retrait des Fano de Merawi, les soldats éthiopiens s'en sont pris durant "six heures" aux habitants, ont abattu homme et femmes "dans les rues ou lors de perquisitions" et "pillé et détruit des biens civils".