Explosion de bipeurs au Liban: le Hezbollah affirme qu’il "continuera" les combats

08h20

Brussels Airlines et d'autres compagnies annulent les liaisons aériennes avec Tel Aviv

Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv (Israël) et de Téhéran (Iran), jusqu'au 19 septembre inclus, indique mardi soir un communiqué de Brussels Airlines. Pendant cette période, les espaces aériens israélien et iranien seront également contournés par toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa.

Les vols du 18 et 19 septembre opérés par Brussels Airlines de et vers Tel Aviv sont donc annulés. Les passagers en seront informés le plus rapidement possible, promet la compagnie.