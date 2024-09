En Chine, une retraite qui s'éloigne pour les jeunes travailleurs

Partager:

GREG BAKER En relevant l'âge de départ en retraite, la Chine soulage temporairement son système mais risque de décourager les jeunes travailleurs sans freiner pour autant les effets du déclin démographique, estiment des experts interrogés par l'AFP. A partir de 2025 et en l'espace de 15 ans, l'âge légal de la retraite pour les hommes sera progressivement porté à 63 ans, contre 60 ans actuellement. Pour les femmes, il passera de 50 à 55 ans, ou de 55 à 58 ans, selon le type de travail exercé.

Pour Zhao Litao, chercheur à l'Institut de l'Asie de l'Est de l'Université nationale de Singapour, il était temps d'agir car "le système de retraite est sous forte pression": "Pour les dirigeants, il était de plus en plus risqué de retarder la réforme". L'âge de départ à la retraite en Chine, l'un des plus bas au monde, n'avait pas été relevé depuis des décennies. Et il avait été fixé à une époque de pénurie et de pauvreté généralisées, bien avant que les réformes économiques n'apportent des améliorations en matière de pouvoir d'achat, nutrition, santé et conditions de vie. Résultat: l'espérance de vie a grimpé, passant d'environ 50 ans au début des années 1960 à 79 ans en 2022, selon la Banque mondiale.

Mais ces dernières années, la deuxième économie mondiale fait face à un ralentissement de sa croissance, parallèlement au vieillissement de sa population et à une crise de la natalité, mettant en péril ses systèmes de retraite et de santé publique. - "Promesse non tenue" - Le gouvernement ne pouvait plus repousser l'échéance, car "le rythme de vieillissement et de déclin de la population est plus rapide que prévu", note Zhao Litao. En 2023, la population a diminué pour la deuxième année consécutive. Le système de retraite chinois repose sur trois piliers: une retraite basique versée par l'Etat, des plans de retraite obligatoires dans les entreprises et des fonds de pensions privés sur la base du volontariat.