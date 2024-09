L'explosion de milliers de bipeurs au Liban est "une attaque inédite par son ampleur"

Selon notre correspondante au Liban, Clotilde Bigot, l'attaque ayant blessé des milliers de membres du Hezbollah au Liban et une quinzaine en Syrie est "inédite par son ampleur". "On parle de plus de 3.000 explosions simultanées dans tout le Liban, rapporte-t-elle en direct dans le RTL info 19h. Mais cette attaque est également inédite par les personnes qu'elle a visées tels qu'un diplomate ou le fils d'un membre du parlement libanais. Aussi, elle est technologiquement complexe à mettre en place."

Selon les premiers éléments, des bipeurs, utilisés comme système de radiomessagerie par le Hezbollah afin de communiquer sans être repéré par les services de renseignements israéliens, ont explosé de façon simultanée blessant aux yeux, aux mains, au ventre ou au visage des milliers de personnes.