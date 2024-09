Explosion de bipeurs au Liban: l'Iran accuse Israël de "tuerie de masse"

"Nous condamnons fermement l'attaque sans précédent contre le Liban ami et ses citoyens, qui constitue une violation flagrante de sa souveraineté", a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué publié au lendemain de cette attaque qui a fait au moins neuf morts et près de 2.800 blessés.

"En vertu d'un accord de coopération, nous autorisons BAC à utiliser notre marque pour la vente de produits dans certaines régions, mais la conception et la fabrication des produits sont de l'unique responsabilité de BAC", a indiqué dans un communiqué Gold Apollo, démentant des informations du New York Times selon lesquels le groupe taïwanais avait lui-même fabriqué les bipeurs.

Le groupe taïwanais Gold Apollo a affirmé mercredi que les bipeurs piégés du Hezbollah, portant sa marque, dont l'explosion a fait au moins neuf morts et des milliers de blessés la veille au Liban, ont été produits et vendus par son partenaire hongrois BAC.

08h20

Brussels Airlines et d'autres compagnies annulent les liaisons aériennes avec Tel Aviv

Les compagnies aériennes du groupe Lufthansa ont décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les vols à destination et en provenance de Tel Aviv (Israël) et de Téhéran (Iran), jusqu'au 19 septembre inclus, indique mardi soir un communiqué de Brussels Airlines. Pendant cette période, les espaces aériens israélien et iranien seront également contournés par toutes les compagnies aériennes du groupe Lufthansa.

Les vols du 18 et 19 septembre opérés par Brussels Airlines de et vers Tel Aviv sont donc annulés. Les passagers en seront informés le plus rapidement possible, promet la compagnie.