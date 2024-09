Le fabricant des emblématiques boîtes Tupperware se déclare en faillite

"Depuis quelques années, la situation financière de l'entreprise a été sévèrement affectée par un environnement macroéconomique difficile", a fait valoir mardi, dans un communiqué, Laurie Ann Goldman, la directrice générale de l'entreprise, qui fabrique des boîtes en plastique et autres gadgets pour la cuisine, et les vend directement aux consommateurs.

Dans ce contexte, se placer sous la loi de protection sur les faillites était "la meilleure issue", explique la responsable.

L'annonce était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mi-août, le groupe d'Orlando, en Floride, avait expliqué continuer de faire "face à des problèmes de liquidités importants" et avoir "des doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité".

Dans les documents déposés devant le tribunal américain des faillites du Delaware, Tupperware évalue ses actifs (patrimoine) entre 500 millions et un milliard de dollars, et son passif (capitaux et dettes) entre un et dix milliard de dollars. Il répertorie entre 50.000 et 100.000 créanciers.

Tupperware avait dû restructurer une première fois ses engagements financiers, en 2020. Mi-2023, il était parvenu à remanier plus d'un demi-milliard de dollars de sa dette.