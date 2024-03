Expulser des migrants au Rwanda, un "bon investissement", selon Rishi Sunak

"Le gouvernement britannique versera 370 millions de livres sterling (432,1 millions d'euros) dans le cadre du partenariat entre le Royaume-Uni et le Rwanda, 20.000 livres supplémentaires par personne et 120 millions de livres une fois que les 300 premières personnes auront été relocalisées, plus 150.874 livres par personne pour les coûts de traitement et d'exploitation", résume le NAO.

Le Royaume-Uni paierait ainsi 1,8 million de livres pour chacun des 300 premiers migrants expulsés.

Le parti travailliste a rapidement crié au "scandale national", au "fiasco".