Fermeture des bureaux de vote en Iran pour les législatives

Les bureaux de vote ont fermé vendredi à minuit en Iran, quatre heures après l'heure initialement prévue pour la fin de ce scrutin législatif. Il s'agit des premières élections nationales depuis le vaste mouvement de contestation qui avait secoué le pays fin 2022. La journée s'est déroulée sans incident notoire et les résultats sont attendus dimanche.

Plus de 61 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire les 290 membres du Parlement ainsi que les 88 membres de l'Assemblée des experts, le collège chargé de désigner le guide suprême, plus haute autorité de la République islamique, selon le ministère de l'Intérieur. Quelque 59.000 bureaux de vote, souvent installés dans des écoles et des mosquées ont ouvert de 08h00 à minuit (05h30 à 21h30 en Belgique).

Le scrutin, qui devait être initialement clos à 18h00 (heure locale) a été prolongé jusqu'à minuit "en raison de vaste participation de la nation", a annoncé le ministère de l'Intérieur.