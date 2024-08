Feu de forêt: l’ouest de la Turquie s’embrase, 4.000 personnes évacuées

Près de 4.000 personnes ont été évacuées à cause des feux de forêt sévissant autour de quatre villes et dans des provinces de l'ouest de la Turquie, indiquent samedi les autorités compétentes.

Un total de 131 incendies ont éclaté au cours de la semaine qui s'achève dans des forêts et dans des zones agricoles situées à proximité des villes d'Izmir, d'Aydın, de Bolu, de Mugla et de Manisa. À Izmir, deuxième plus grande ville du pays, le feu a atteint vendredi soir un immeuble à appartements et un site industriel, provoquant de la panique, a noté la chaîne TRT.

Selon le ministre de l'Agriculture et des Forêts Ibrahim Yumakli, il a fallu procéder à l'évacuation de 17 immeubles de logement, 105 maisons et 44 lieux de travail dans le quartier Yamanlar d'Izmir.