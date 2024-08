Trump sur scène pour contrer Kamala Harris, qui enchaîne les bons sondages

Kamala Harris se rendra ensuite à Chicago pour célébrer son investiture lors du grand rassemblement de son parti, qui s'est uni autour d'elle après la déflagration provoquée par le retrait de la candidature de Joe Biden fin juillet.

Depuis, les bons sondages s'accumulent pour la candidate, qui deviendrait la première femme présidente des Etats-Unis si elle était élue.

Une nouvelle enquête d'opinion publiée samedi par le New York Times et le Siena College montre désormais Kamala Harris en tête dans les Etats clés d'Arizona et de Caroline du Nord. Elle s'est aussi rapprochée de son opposant en Géorgie et dans le Nevada.