L'annonce de Joe Biden d'un accord "proche" pour Gaza est "une illusion", indique le Hamas

"Nous ne sommes pas face à un accord ou à de véritables négociations, mais plutôt face à l'imposition de diktats américains", a dénoncé dans une déclaration à l'AFP ce membre du bureau politique du Hamas, Sami Abou Zohri, fustigeant "un énorme retour en arrière" lors de pourparlers jeudi et vendredi à Doha entre les pays médiateurs, Etats-Unis, Qatar et Egypte, et les Israéliens.

M. Blinken part samedi et cherchera "à conclure un accord pour un cessez-le-feu et la libération des otages et prisonniers via la proposition de compromis" présentée vendredi par les Etats-Unis lors des discussions à Doha, a indiqué le département d'Etat.

"Nous n'avons jamais été aussi proches" d'un accord, a de son côté assuré le président Joe Biden, en marge d'une cérémonie à la Maison Blanche. "Nous n'y sommes pas", a-t-il reconnu, mais un compromis est "beaucoup plus proche qu'il y a trois jours".