Feu vert du Parlement européen à l'accroissement de la production d'obus

Le Parlement européen a donné son feu vert jeudi aux plans visant à accroître la production européenne de munitions et de missiles afin de remédier à la pénurie actuelle, et continuer d'alimenter l'Ukraine dans la défense de son territoire.

La loi de soutien à la production de munitions (ASAP, selon son acronyme anglophone) vise à accélérer la livraison de munitions et de missiles à l'Ukraine et à aider les États membres à réapprovisionner leurs arsenaux. Son approbation suit une procédure rapide.

La législation a été adoptée par 505 voix pour, 56 contre et 21 abstentions. Elle doit également être approuvée par le Conseil pour entrer en vigueur. Les eurodéputés belges ont voté pour, à l'exception des élus du Vlaams Belang (abstention) et du PTB (contre).

Elle permet de mobiliser d'urgence 500 millions d'euros provenant du budget de l'UE (en prix courants), notamment pour soutenir la fourniture de cartouches d'artillerie de 155 mm de calibre, voire de missiles.

Elle relève du troisième volet d'un plan d'urgence sur lequel les chefs d'État et de gouvernement de l'UE s'étaient accordés en mars dernier. Les États membres avaient d'abord été invités à transférer d'urgence des munitions de leurs propres stocks à l'Ukraine puis de se procurer conjointement un million de cartouches de munitions (premier et second volet).