Frappes à Damas : l'Iran accuse Israël et menace de représailles

L'Iran a accusé samedi Israël d'avoir mené l'attaque ayant entraîné la mort de quatre responsables militaires iraniens en Syrie, et l'a menacé de représailles "au moment et à l'endroit appropriés", selon un communiqué de la diplomatie iranienne.

"Outre la poursuite politique, juridique et internationale de ces actions agressives et criminelles, la République islamique d'Iran se réserve le droit de répondre au terrorisme organisé du faux régime sioniste au moment et à l'endroit appropriés", a-t-il ajouté.

Le Corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, a confirmé que quatre de ses membres avaient été tués dans cette frappe qui a visé samedi un bâtiment à Damas et fait dix morts au total, selon une ONG syrienne.

Des médias iraniens ont présenté l'une des victimes comme étant "le général Sadegh Omidzadeh, responsable en Syrie du renseignement pour la Force Qods", la branche des opérations extérieures de l'Iran. Cette information n'a pas été confirmée officiellement.

Pour le porte-parole de la diplomatie iranienne, "la violation fréquente de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie et l'escalade des attaques agressives et provocatrices contre diverses cibles" dans ce pays démontrent "l'impuissance et la désespérance" d'Israël "sur le champ de bataille contre les forces de résistance à Gaza et en Cisjordanie au cours des 100 derniers jours".