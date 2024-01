Frontière, Ukraine: brusque montée de fièvre entre Biden et les républicains

Sous pression de la droite, ces deux sujets sont désormais négociés ensemble, ce qui met en péril les livraisons d'armes et d'équipements cruciales pour l'armée ukrainienne.

Le ton est brusquement monté vendredi entre Joe Biden et les républicains à propos des difficiles discussions au Congrès sur l'Ukraine et la politique d'immigration, un signe parmi d'autres de l'intensification de la campagne électorale.

Le président démocrate a appelé dans la soirée les parlementaires conservateurs à ne pas bloquer un projet sur l'immigration déjà en partie négocié, assurant que s'il était adopté, il s'agirait "de l'ensemble de réformes le plus sévère et le plus juste que nous ayons jamais eu dans notre pays pour sécuriser la frontière".

"Il me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d'urgence pour fermer la frontière quand elle est submergée", a dit Joe Biden dans un communiqué, en assurant même qu'il "utiliserait ce pouvoir le jour même de l'entrée en vigueur de la loi".

"Si vous êtes sérieux à propos de la crise à la frontière, passez un projet de loi bipartisan et je le signerai", a ajouté le démocrate de 81 ans, qui se sait politiquement vulnérable sur le sujet, et qui espère ainsi mettre la droite en difficulté.