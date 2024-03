Gay pride festive au Cap, solidaire des LGBT+ persécutés en Afrique

Menées par un groupe de motos aux couleurs arc-en-ciel et arborant des drapeaux et costumes multicolores, plus de 3.000 personnes ont défilé samedi dans le centre du Cap, pour la marche annuelle des fiertés LGBT+.

Le défilé a été l'occasion de réaffirmer la position de l'Afrique du Sud parmi les rares pays africains à reconnaître les droits des personnes queer (dont l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne correspond pas aux modèles dominants), et le statut du Cap comme "capitale LGBT+" du continent.