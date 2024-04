Gaza: les négociations "piétinent" selon le médiateur qatari

Les négociations visant à faire cesser les hostilités dans la bande de Gaza et à libérer les otages israéliens "piétinent", a reconnu mercredi le Premier ministre du Qatar, un des médiateurs entre Israël et le Hamas palestinien.

"Nous passons par une phase sensible avec quelques piétinements et nous tentons, autant que possible, de la dépasser (...) de manière à mettre fin à la souffrance de la population à Gaza et à obtenir la libération des otages" israéliens, a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahman Al-Thani lors d'une conférence de presse.

Le Qatar, avec les États-Unis et l'Égypte, sont engagés dans des pourparlers pour obtenir une trêve à Gaza et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël.