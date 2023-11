GB: deux arrestations lors d'un rassemblement pro-palestinien interdit à Londres

La police des transports a confirmé que deux personnes avaient été arrêtées à la gare de King's Cross dans la soirée. Le rassemblement à l'extérieur de la gare s'est poursuivi, mais pas à l'intérieur. La gare fonctionnait normalement et la circulation des trains n'a pas été perturbée.

Dans une vidéo postée sur la plateforme X, anciennement Twitter, un homme portant un drapeau palestinien et scandant "Palestine libre" semble être escorté par trois agents de police. D'autres personnes chantaient aussi des slogans controversés. Les manifestants étaient assis dans le hall principal de la gare et scandaient des appels à un cessez-le-feu au Moyen-Orient et à la libération de la Palestine. Une pancarte accusant Israël de génocide était également visible sur certains extraits vidéos.

Un participant au rassemblement, contacté par l'agence de presse PA, assure que des centaines de Londoniens ont participé à cette manifestation pour demander un cessez-le-feu à Gaza.