Glissement de terrain en Chine: le bilan atteint 44 morts

Le président chinois Xi Jinping avait appelé lundi les secours à "faire tout leur possible pour limiter le nombre de victimes".

Dix-huit maisons ont été ensevelies et plus de 200 personnes évacuées.

Le drame s'est déroulé lundi avant l'aube dans le village de Liangshui, dans la province de Yunnan, l'une des plus pauvres du pays.

Quelque 200 sauveteurs ont participé aux opérations de sauvetage dans la neige et par des températures négatives.

Des images partagées par les médias d'État montraient des intervenants portant des casques, des masques et des vêtements orange vif creusant dans le métal tordu et le béton toute la nuit dans le but de localiser les survivants.

Des dizaines de camions de pompiers et d'équipements de fouille à grande échelle ont également pu être vus.