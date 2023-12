Guerre au Proche-Orient: les combats reprennent à Gaza, le Hamas fait état d'au moins 29 morts palestiniens

La trêve entre Israël et le Hamas a expiré ce vendredi matin à 7 heures, heure locale. Le ministère de la Santé du Hamas fait état d'au moins 29 morts palestiniens.

La reprise vendredi matin des bombardements israéliens dans la bande de Gaza après l'expiration de la trêve entre Israël et le Hamas a fait au moins 29 morts palestiniens, dont des enfants, a annoncé le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

Le ministère dit avoir recensé sept morts dans le nord à Jabaliya et dans la ville de Gaza, douze à Khan Younès et Rafah, dans le sud et dix autres à al-Maghazi, dans le centre du territoire palestinien.